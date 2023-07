Casas e ruas alagam após tubulação de água se romper em Manaus, veja vídeo

Vazamento alaga casa e ruas e afeta trânsito no bairro Petrópolis em Manaus pic.twitter.com/tyAleucZMY — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 16, 2023

Manaus/AM - Um vazamento intenso de água toma conta das ruas Coronel Conrado Niemeyer com a Arnaldo Carpinteiro Péres na manhã deste domingo (16), no bairro Petrópolis, na zona sul, após uma tubulação se romper no local.

Além do desperdício, o vazamento, que ocorre desde às 5h, também afeta o trânsito nas imediações. A situação afetou casas que foram inundadas na rua Coronel Arnaldo Carpinteiro Péres.

A equipe do Portal do Holanda entrou em contato com a concessionária Águas de Manaus. A empresa informou que já está com uma equipe atuando no reparo.