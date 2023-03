Casal suspeito de matar mãe e filho atropelados deve ir à júri popular em Manaus

Manaus/AM - O casal Jean Paulo Silveira Oliveira e Idaliana Maciel Oliveira deve ir à júri popular pelas mortes de Meirivan Soares de Oliveira, 32, e seu filho de 2 anos, Mateus Soares de Oliveira.

Mãe e filho foram atropelados em janeiro deste ano, na Rua 40 B, no Conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, Jean estava ensinando Idaliana a dirigir uma picape quando ela perdeu o controle do veículo e acabou atingindo as vítimas na calçada. Meirivan teve partes do corpo arrancados com o impacto do acidente e a criança morreu a caminho do hospital.

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) ofereceu denúncia por homicídio com eventual dolo, nesta terça-feira (28), ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) contra o casal.