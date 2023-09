Casal com samba no pé vira ‘xodó’ de Zeca Pagodinho no 2º dia do ‘Sou Manaus'

Manaus/AM - O casal Aurineide Luzeiro, de 53 anos, e Vitor Hugo Batista Santos, de 56, foi notado pelo sambista Zeca Pagodinho, no palco Guardião da Amazônia, nesta quarta-feira (06), pelo samba no pé, e ainda ganhou mimo em forma de cerveja.

O brinde, promovido por Zeca Pagodinho, deixou o casal em plena felicidade. “Foi uma sensação incrível sermos notados e ver que ele se encantou com a gente”, disse a manauara Aurineide, que trabalha com decoração de eventos.

A decoradora disse que eles não perdem um #SouManaus, mas que a edição deste ano está espetacular. “Eu amo esse festival e está tudo organizado, com atrações incríveis. A prefeitura está de parabéns por dar esse presente a todos, gratuitamente”, elogiou.

Para Vitor, fã de carteirinha do sambista, foi um grande momento da sua vida ser notado no palco pelo artista. “Ele viu a gente dançando e isso não tem palavras. Não faltamos um dia do #SouManaus”, contou o professor, que mora há mais de três décadas na cidade, onde trabalha como professor de Educação Física.

Com estilo irreverente e gostoso no palco, Zeca Pagodinho pediu para a produção dar cerveja e água para o casal pela performance com muito samba no pé. E repetiu o pedido várias vezes. Foi um momento de viva o samba e o #SouManaus, que podem – e devem – ocupar todos os espaços.

Evento

O evento é distribuído em dez áreas de ocupação no centro histórico, com oito horas de programação em todos os três dias de evento, somando um total de 240 horas de imersão e experiência artístico-cultural, tendo dois palcos principais localizados dentro do porto de Manaus, com vista para as margens do rio Negro, totalizando mais de 44 mil metros quadrados de intervenção.

Confira a programação completa no site: https://soumanauspassoapaco.com.br/.

