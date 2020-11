Casa em Manaus pode desabar a qualquer momento devido a vazamento de água

Manaus/AM - Uma casa localizada na rua Inocêncio de Araújo, no bairro do Educandos, Zona Sul de Manaus, deve ser demolida por conta de um vazamento de água. A Defesa Civil e a concessionária Águas de Manaus estiveram no local na manhã deste sábado (28), para fazer o pronto-atendimento.

Segundo a empresa, foi contatado um vazamento lateral da residência em questão, em uma tubulação de 60 milímetros, que já foi sanado. O serviço completo deve ser concluído até o início da tarde de hoje. O prédio de três andares está isolado e evacuado, devido ao risco de desabar.

"Avaliamos a estrutura do imóvel e, por motivo de segurança, isolamos o local e orientamos também os moradores a se retirar e procurar um lugar seguro. A águas de Manaus está atuando no apoio técnico e na assistência aos familiares", informou o secretário da pasta, Cláudio Belém, que acompanhou os trabalhos. Os moradores estão abrigados, temporariamente, em casa de parentes.

Na próxima segunda-feira, 30, será realizada uma nova vistoria integrada para laudo dos danos da estrutura e definição dos procedimentos de demolição.