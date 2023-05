Casa de Praia Zezinho Corrêa será inaugurada nesta segunda em Manaus

A casa de praia é a primeira grande reabilitação de um antigo prédio abandonado e deteriorado há mais de 20 anos. O local foi transformado em uma obra de reconversão da atual gestão municipal, seguindo uma tendência no Brasil e no mundo.

A cerimônia de entrega será marcada por uma homenagem, in memoriam, ao artista Zezinho Corrêa, que no próximo dia 21 estaria completando 72 anos.

Manaus/AM - Como parte da programação em comemoração ao Dia do Trabalhador, o prefeito de Manaus, David Almeida, inaugura, às 20h desta segunda-feira (1º), a nova Casa de Praia, agora batizada de Zezinho Corrêa, e concede entrevista coletiva à imprensa no próprio local, que é parte do complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste da capital.

