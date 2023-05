Cartão PassaFácil será emitido gratuitamente em ação itinerante nesta quinta em Manaus

Manaus/AM - A primeira via do cartão PassaFácil será emitida gratuitamente aos usuários do transporte coletivo, nesta quinta-feira (11), das 7h às 11h e das 15h às 18h, durante ação itinerante na avenida do Turismo, zona Oeste de Manaus, e nesta quinta-feira, 11/5, continua na mesma localidade, mas na entrada do conjunto Alphaville, .

A iniciativa visa facilitar o acesso dos cidadãos ao sistema de transporte público e elimina a necessidade de utilizar dinheiro em espécie e permite a utilização de ônibus em Manaus de forma mais ágil e segura, com a praticidade da recarga on-line.

Durante a ação, que já está em andamento, os fiscais de transporte estão prestando assistência aos usuários sobre a utilização do cartão, os passageiros que não possuem o cartão.

A ação conjunta da Prefeitura de Manaus e do Sinetram demonstra o compromisso das instituições com a promoção da mobilidade urbana sustentável e acessível para todos os cidadãos. Além disso, reforça a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada na busca por soluções efetivas para os desafios do transporte coletivo.

