Carro invade posto de gasolina após ser crivado de balas em duplo homicídio em Manaus

Manaus/AM - Um carro com o feirante Erivan Gomes Cabral, 53, e o motorista Eli Pinheiro de Souza Jr, 33, invadiu um posto de gasolina e bateu contra um contêiner após ser crivado de balas nesta sexta-feira (30), Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da polícia, os homens estavam em uma HB20 branca trafegando pela avenida, no sentido bairro-centro, quando criminosos em um carro ônix preto encostaram no veículo e efetuaram vários disparos contra eles.

Após serem baleados, o motorista perdeu o controle do carro e desgovernado entrou em posto de gasolina, e bateu contra um contêiner. As vítimas morreram dentro do veículo.

O Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios.