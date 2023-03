Carro fica destruído ao pegar fogo em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um veículo pegou fogo próximo a um shopping, na noite desta segunda-feira (21), na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares, por volta das 21:40h, o carro de modelo Fiat Uno, de placa PHX-0I37, estaria entrando no Shopping quando teve uma pane na parte do motor, o motorista parou e tentou combater as chamas com um extintor de incêndio, porém, o fogo se alastrou deixando o veículo totalmente destruído.

A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), foi acionado e apagou as chamas.