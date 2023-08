Carretas da Mulher passam a atender em outros bairros em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - As Unidades Móveis de Saúde da Mulher das zonas Leste e Oeste vão atender em novos endereços a partir desta segunda-feira (7). A unidade da zona Oeste passará a atender ano Parque Rio Solimões, na rua Praia de Itaíba, no bairro Tarumã.

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher da zona Leste, que iniciou as atividades no dia 26 de julho, no bairro Puraquequara, vai passar a ofertar serviços e atendimentos de atenção básica no shopping São José, na avenida Cosme Ferreira, 4.605, bairro São José.

Já a carreta que está localizada na área externa do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.939, bairro Cidade de Deus, segue no local nos próximos dias.

As unidades deverão permanecer nos novos endereços até o dia 21 de agosto, com atendimento exclusivo para o público feminino, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

A carteira de serviços inclui consultas médicas e de enfermagem, coleta de preventivo do câncer do colo do útero, mamografia, ultrassonografia, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos.