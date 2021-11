Carreta do Homem oferece exames a partir deste sábado em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realiza a intensificação do rastreio para detecção do câncer de próstata no Amazonas com a Carreta do Homem que estará nos sábados (13 e 27/11), no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na zona centro-sul, realizando exames de toque retal e de dosagem sanguínea do Antígeno Prostático Específico (PSA).

A campanha é uma forma de incentivar e facilitar o exame para os homens durante o “Novembro Azul”, mês de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Na Carreta do Homem serão realizados 200 atendimentos, 100 em cada sábado, reduzindo o tempo de espera dos pacientes regulados pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura). A ação do programa Saúde Amazonas tem o objetivo de realizar o rastreio para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, para contemplar o público masculino entre 50 e 70 anos que aguarda pelo procedimento no Sistema de Regulação (Sisreg).

Os pacientes que serão atendidos na carreta passaram por triagem prévia a partir da fila da regulação. Os atendimentos serão realizados na Carreta do Homem que conta com um laboratório, em que o paciente irá realizar o PSA e obter o resultado em seguida, e dois consultórios médicos.

Além da oferta de exames, a programação da Carreta do Homem inclui o circuito de educação em saúde, com orientações nutricionais, de saúde mental e de atividades físicas, além do câncer de próstata. Também será oferecido exame de glicemia, aferição de pressão, verificação do peso e circunferência abdominal e orientações de outros cuidados com a saúde do homem, no estacionamento do hospital, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis.

Os pacientes que tiverem o diagnóstico sugestivo para câncer de próstata terão o agendamento da biópsia, inserido no Sistema de Regulação (Sisreg), para realização do procedimento no Hospital Delphina Aziz. A regulação estará presente caso seja necessário a marcação do exame, sendo garantido o atendimento em toda a sua linha de cuidado.

O urologista ressaltou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Amazonas deve registrar 480 novos casos da doença em 2021, conforme estatísticas do Instituto Nacional de Câncer (Inca). “É muito importante a compreensão de que precisa ser realizado o toque retal e o PSA uma vez por ano. Temos que acabar com o preconceito porque o exame de próstata pode salvar a sua vida”, afirmou Anoar Samad.

Interior – No próximo dia 20 a ação será realizada em Parintins (a 369 quilômetros da capital) e no dia 25 será a vez de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Nos dois municípios será realizado o exame de toque e PSA.