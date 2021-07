Carreta da Mulher oferece exames em supermercado de Manaus; confira

Manaus/AM - A Carreta da Mulher do Serviço Social do Comércio (Sesc) está realizando atendimento no estacionamento do Superatacado Nova Era, bairro Flores, localizado na Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte. No local, são oferecidos exames de papanicolau (citopatológico preventivo) e mamografia, importantes na prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, por agendamento e valor simbólico.

A ação, que começou na segunda-feira (19), vai até o dia 17 de setembro. O exame Papanicolau é R$ 30 e a mamografia é R$ 50. Com os exames é possível realizar o rastreamento do câncer de mama e de colo de útero, de forma a detectar os problemas precocemente para que possa iniciar o tratamento, aumentando as chances de cura.

O exame preventivo é voltado para mulheres entre 18 e 64 anos. A mamografia tem como público-alvo a faixa de 40 a 69 anos. Para a realização do procedimento, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Para as mulheres com idade inferior a 30 anos, para realização do exame de mamografia é necessário também apresentar o encaminhamento médico.

O atendimento acontece de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h. Para agendar basta entrar em contato pelo WhatsApp da Unidade Móvel SESC Saúde Mulher, no (92) 98127-3999. Os pagamentos poderão ser realizados através de link via e-commerce ou boleto bancário e a confirmação do recebimento se dá em até 24hs. Após a confirmação é realizado o agendamento do exame.