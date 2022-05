Cantor de toadas do Boi Caprichoso é levado às pressas para hospital em Manaus

Mário do Boi é cantor, compositor e atua como diretor musical de Arena do Boi Caprichoso.

Segundo informações preliminares, um dos familiares do cantor teria ido ao apartamento após não conseguir contato com o artista pelo celular.

Manaus/AM - O cantor de toadas Márcio do Boi foi levado às pressas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada após ser encontrado desmaiado dentro do próprio apartamento, na noite deste domingo (22), na zona Centro-Oeste de Manaus.

