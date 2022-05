Candidatos correm para provas da 2ª etapa do concurso dos Bombeiros em Manaus; vídeos

Manaus/AM - Os 4 mil candidatos aptos para a 2ª etapa do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) iniciaram as provas às 15h deste sábado (21) em Manaus, Humaitá, Parintins e Tabatinga. Nesta fase, as provas são discursivas e de redação. Na capital, candidatos correram faltando 1 minuto para o fechamento dos portões em um dos locais de prova.

Candidatos chegam em local de prova do concurso dos Bombeiros faltando 1 minuto para fechamento dos portões pic.twitter.com/csqHnyzguE — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 21, 2022

Candidatos do concurso dos Bombeiros correm para provas da 2ª etapa em Manaus pic.twitter.com/mq3cLxtumr — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 21, 2022

Ao todo, são 400 vagas destinadas ao cargo de soldado bombeiro militar, de nível médio, e 53 para 2º tenente bombeiro militar, de nível superior. O total de candidatos aptos para participar da segunda fase é de 4.192, sendo 3.814 concorrendo às vagas de soldado e 378 para as vagas de 2º tenente. Os portões das unidades em que acontecem as provas na capital e nos três municípios foram abertos às 13h30 e o encerramento está marcado para às 17h.

Realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), para todos os cargos, a prova discursiva, totalizando 10 pontos, é composta por uma questão dissertativa versando sobre legislação pertinente ao CBMAM e uma redação em língua portuguesa. A redação deve ser feita em até 30 linhas, valendo 5 pontos.

A primeira etapa do concurso público do CBMAM foi realizada no dia 12 de fevereiro, com a aplicação das provas objetivas para os dois cargos disponíveis no certame. Naquela ocasião, foram registradas 9 mil faltas na capital e no interior.