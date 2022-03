Candidatos começam a chegar aos locais de prova da SSP em Manaus

Há quase 7 anos a instituição não abria concurso e no certame atual há vagas tanto para o ensino médio, quanto para o Superior. A previsão é que as provas durem 4 horas.

Manaus/AM - Os candidatos que vão disputar uma das 150 vagas ofertadas no concurso da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), estão chegando com folga ao local de prova na manhã deste domingo (13).

