Campanha de vacinação antirrábica inicia nesta segunda-feira em Manaus

Manaus/AM – A campanha de vacinação antirrábica animal iniciará, nesta segunda-feira (6) e seguirá até sábado (11). A ação será executada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Doutor Carlos Durand e vai percorrer por 13 bairros no período. A meta da campanha para este ano é imunizar 255 mil cães e gatos contra a raiva animal.

Na zona Sul, a vacina será ofertafa no bairro Japiim, onde os agentes irão percorrer pelas ruas dos conjuntos 31 de Março e Atílio Andreazza, e à comunidade São Sebastião, no São Francisco. A revisão dos bairros nesta semana inclui também Crespo, Petrópolis e Raiz nesta semana.

Já na zona Norte, o roteiro semanal vai incluir o bairro Nova Cidade, abrangendo a área geral do bairro e as comunidades Buritis, Cemitério dos Índios e Itaporanga, além do conjunto Cidadão, etapas 5 e 7. A comunidade João Paulo, no bairro Lago Azul, também integra o itinerário dos vacinadores.

O cronograma da zona Leste prevê visitas nos bairros Colônia Antônio Aleixo, Monte Sião e Cidade de Deus, neste incluindo as comunidades Morro da Catita e Valparaíso. Ainda na rota das equipes está o Bairro Novo, no Jorge Teixeira.

Na zona Oeste, a programação semanal contempla os bairros Santo Antônio e Tarumã, onde as equipes vão percorrer vias ao longo da Estrada do Cetur e das comunidades Cidade das Luzes, União da Vitória e Parque São Pedro. Estas duas últimas são também localidades em revisitação nesta semana.

Além do trabalho das equipes itinerantes, a mobilização tem dois pontos fixos de vacinação: no CCZ Manaus, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa; e no Centro de Convivência da Família e do Idoso, na rua Barreirinha, nº 14, quadra 45, no São José. Nestas unidades, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Imunização

Rodrigo Araújo reforça que as visitas ocorrem sempre das 8h às 12h, sendo as equipes divididas em duplas, formadas por um vacinador e um registrador, ambos identificados com o uniforme da campanha.

A imunização anual, de acordo com o gerente, é obrigatória para cães e gatos a partir dos 6 meses de idade, e os tutores devem se certificar de que o animal goza de boa saúde antes de receber a vacina.

O tutor deve estar presente no local, para receber as equipes e para conter os animais, durante a aplicação da vacina. Após o procedimento, é entregue um comprovante de imunização dos bichos.

Controle e erradicação

A ação municipal ocorre anualmente, promovendo a intensificação da imunização de cães e gatos em toda a capital. A edição de 2023 da campanha iniciou sua etapa urbana no dia 20/9, com previsão de encerramento no dia 6/12. A etapa rural ocorreu de 12/6 a 30/8, em comunidades terrestres e fluviais da zona rural do município.

O serviço de vacinação é ofertado ainda durante todo o ano no CCZ Manaus, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Cronograma de 6 a 11/11

Zona Sul

6/11 – Japiim (bairro, 31 de Março e Atílio Andreazza)

7/11 – Japiim*

8/11 – Raiz*

9/11 – Crespo* e Raiz*

10 e 11/11 – Petrópolis* e São Francisco (Comunidade. São Sebastião)*



Zona Norte

6/11 – Lago Azul (João Paulo)

7/11 – Lago Azul (João Paulo) e Nova Cidade (Buritis)

8/11 – Nova Cidade (Cidadão - Etapas 5 e 7)

9/11 – Nova Cidade (cemitério dos Índios e Itaporanga)

10 e 11/11 – Nova Cidade



Zona Leste

6/11 – Cidade de Deus (bairro, morro da Catita e Valparaíso)

7/11 – Cidade de Deus e Monte Sião

8/11 – Jorge Teixeira (Bairro Novo) e Monte Sião

9 a 11/11 – Colônia Antônio Aleixo



Zona Oeste

6 e 7/11 – Santo Antônio

8 e 9/11 – Tarumã (Cidade das Luzes e estrada do Cetur)

10/11 – Tarumã (União da Vitória)

11/11 – Tarumã (Parque São Pedro)