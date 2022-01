Campanha de combate à hanseníase começa na segunda em Manaus

Manaus/AM - A campanha nacional de prevenção e controle da hanseníase inicia na próxima segunda-feira (3) em Manaus. Está programada a visita em domicílios, selecionados aleatoriamente, para uma entrevista por meio de questionário elaborado pelo Ministério da Saúde, nos bairros com maior incidência da doença em Manaus. Conforme a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, a ação faz parte do trabalho que o órgão tem desenvolvido para reforçar o diagnóstico precoce da hanseníase, que pode levar de 2 a 7 anos para manifestação dos sintomas, a partir da contaminação. A ação de busca ativa que será realizada entre 3 e 7/1, com a atuação de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), vai alcançar 12 bairros de Manaus: Colônia Antônio Aleixo, Jorge Teixeira, Cidade de Deus, Santa Etelvina, Novo Aleixo, Alvorada, Compensa, Petrópolis, Centro, Cachoeirinha, Praça 14 de Janeiro e Japiim. A previsão é que sejam realizadas visitas em 1.106 imóveis. A chefe do Núcleo de Controle da Hanseníase da Semsa, enfermeira Ingrid Simone Alves dos Santos, explica que os ACSs irão visitar os domicílios selecionados para a busca ativa de possíveis casos suspeitos, mediante a realização de entrevistas com moradores. O formulário preenchido será entregue para a equipe de saúde responsável pelo território, que irá avaliar as respostas e agendar as consultas. Movimentação No período de 17 a 22/1, a Prefeitura de Manaus vai organizar a Semana Nacional de Mobilização da Hanseníase, evento coordenado pelo Ministério da Saúde em todo o país, que tem como objetivo ampliar a detecção de casos da doença, assim como no fortalecimento da capacitação dos profissionais de saúde para o diagnóstico e tratamento. “Uma das estratégias é justamente a aplicação do questionário em domicílio. Com a avaliação das respostas dos moradores ao questionário, os pacientes serão encaminhados para atendimento na Unidade de Saúde mais próxima da residência. Nessa primeira consulta, se for confirmada a necessidade de atendimento com médico dermatologista, o paciente será encaminhado pela equipe para atendimento com especialista em 11 Unidades de Saúde, o que vai ocorrer no período de 19 a 21 de janeiro”, destaca Ingrid, lembrando que a ação terá a participação da Fundação Alfredo da Matta e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Além de médico dermatologista, o paciente terá atendimento com fisioterapeutas, médicos clínicos e enfermeiros. A Semana Nacional de Mobilização da Hanseníase também foi idealizada como forma de minimizar o impacto da pandemia da Covid-19 sobre a detecção de casos da hanseníase. “Com o início da pandemia em 2020, a população de modo geral evitou sair de casa para procurar uma Unidade de Saúde por causa do risco de aglomeração e transmissão da Covid-19. Uma das consequências foi a provável subnotificação de agravos como a hanseníase, ou seja, a redução no diagnóstico de novos casos”, esclarece.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.