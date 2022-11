A caminho do trabalho, moradora se depara com corpo estirado em calçada de Manaus

De acordo com informações da polícia, o cadáver é do sexo masculino e estava caído de bruços na calçada. Foram encontradas duas perfurações feitas por disparos de arma de fogo, nas costas e braço.

Manaus/AM - Uma moradora se deparou com um corpo estirado em uma calçada, quando estava a caminho do trabalho na manhã deste domingo (27), na Rua Adailson Lopes, Comunidade Peniel, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.