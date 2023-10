Caminhão que matou dois funcionários estava em alta velocidade, aponta perícia

Manaus/AM - A perícia técnica do Instituto de Criminalística Lorena dos Santos Baptista (IC-LSB) identificou que o motorista do caminhão que matou dois funcionários de uma empresa, que presta serviço para a concessionária de energia no Amazonas, estava a 105km/hora.

Conforme o perito especializado em acidentes de trânsito Herivelton Lima, a imprudência do motorista foi identificado como um dos fatores que podem ter contribuído para o acidente ocorrido nesta quarta-feira (18), no Tarumã, zona oeste da cidade.

Herivelton informou que pelos dados coletados no local, preliminarmente, o excesso de velocidade pode ter contribuído para as causas do acidente. “Durante nossos procedimentos identificamos que o condutor estava em uma velocidade de 105 quilômetros por hora. Isso nós comprovamos em análise feita no tacógrafo do veículo”, disse o perito.

O laudo pericial conclusivo será encaminhado para a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), responsável pelas investigações.

Prevenções

Para o perito em trânsito Herivelton Lima vários são os mecanismos que podem ser adotados para a prevenção de acidentes. Um deles é seguir as normas de tráfego, ou seja, obedecer às legislações de trânsito.

Além disso, é fundamental a manutenção dos veículos pesados ou de passeio, assim como a realização de treinamentos dos condutores de veículos automotores, reciclagem e exames toxicológicos periódicos, por parte dos condutores, seja de veículos de carga ou passageiros.

“É imprescindível realizar manutenções nos veículos, mas também olhar para o ser humano, que é quem conduz esses veículos, porque, reforço mais uma vez, são recorrentes os acidentes provocados por falha humana”, frisou o perito.

*Com informações da assessoria