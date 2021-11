Câmeras instaladas em ruas de Manaus ajudam polícia a recuperar veículos roubados

No bairro Monte das Oliveiras, na zona norte, uma motocicleta Honda CG, com placa JXP-1426, foi localizada pelos policiais da 26ª Cicom, por volta das 3h de hoje. O veículo foi levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para posteriormente ser entregue ao proprietário.

Na primeira ocorrência, um Palio, vermelho, com placa PHF-8963, foi recuperado pela guarnição da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A ação ocorreu por volta das 20h, na rua 17, bairro Alvorada, zona centro-oeste. O veículo foi encontrado abandonado em via pública.

Com o uso do Cerco Inteligente de videomonitoramento, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) conseguiu recuperar um carro e uma motocicleta entre a noite de domingo (31) e a madrugada desta segunda-feira (1).

