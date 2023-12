Câmara Municipal de Manaus passa a ter ponto eletrônico para servidores

Manaus/AM – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) vai implantar o registro eletrônico de frequência dos servidores a partir de fevereiro de 2024. A informação foi publicada, na terça-feira (26), no Diário Oficial do Legislativo Municipal e faz parte do pacote de medidas de transparência e modernização implementadas pelo atual presidente da CMM, vereador Caio André (Podemos).

"Assim como outras medidas que já implantamos na Casa, como o sistema informatizado de reconhecimento facial para presença dos parlamentares em plenário, o uso do ponto vem para garantir transparência também na frequência dos nossos servidores. É o começo de uma modernização adiada por muito tempo", destacou o presidente Caio André.

De acordo com o ato da Mesa Diretora nº 002/2023, o ponto eletrônico funcionará de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 19h, a depender da jornada de trabalho específica de cada servidor. Já o atendimento ao público será de 8h30 às 14h de segunda a sexta-feira.

Conforme o ato, os servidores cumprirão jornada de trabalho com duração máxima de 30 horas semanais, na forma da lei, seguindo três modalidades: corrida, diferenciada e especial.

A modalidade corrida é a duração normal do trabalho semanal de trinta horas, realizadas diariamente em períodos ininterruptos de 6 horas.

Já a modalidade diferenciada segue a duração normal do trabalho igual ou superior a 12 horas diárias, havendo equilíbrio entre essa duração e o correspondente intervalo interjornada, conforme necessidade do cumprimento de turnos, plantões ou escalas.

Por fim, existe a jornada especial, uma duração reduzida que pode ser aplicada, por exemplo, a estudantes, desde que comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e a sua jornada de trabalho, exigindo-se o cumprimento da jornada mensal, de acordo com a legislação vigente.

Controle da frequência - Feito de maneira individual e intransferível, o registro da frequência deverá ser feita no início da jornada diária, na saída e no retorno do intervalo para as refeições, e ao término da jornada diária.

O registro será feito por meio de biometria.