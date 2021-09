Câmara de Manaus recorre da decisão que suspendeu contrução de prédio anexo

A Câmara Municipal de Manaus recorreu da decisão da justiça que suspendeu o processo licitatório da construção do prédio anexo da casa. A informação foi dada pelo vereador Amom Mandel (sem partido), nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (23). Ele e o vereador Rodrigo Guedes (PSC) foram contra a contrução do prédio e entraram com uma ação popular na justiça na semana passada pedindo a suspensão.

No prédio anexo seriam construídos 51 gabinetes para os vereadores no valor de quase R$ 32 milhões. Porém os vereadores Amon e Guedes informaram que Manaus tem apenas 41 vereadores e o número só aumentaria quando a cidade tivesse cerca de 6 a 7 milhões de habitantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade só vai atingir tal população no ano de 2060, ou seja, cerca de 40 anos.

Na quinta-feira (16), os vereadores foram a justiça para pedir a suspensão da licitação. No dia seguinte, o juiz plantonista da comarca de Manaus, Marcelo Manuel da Costa Vieira, aceitou o pedido dos vereadores para suspender o edital para a construção de um prédio anexo da Câmara Municipal de Manaus (CMM). A multa diária para quem descumprisse a decisão era de R$ 100 mil.

“A Câmara Municipal de Manaus acabou de recorrer da decisão que suspendeu o puxadinho. Já estamos trabalhando nisso e inclusive preparando uma nova ação com outros fundamentos. Enquanto o sistema permitir que defendamos à vontade popular, não vou desistir”, publicou Amom.

“Não vamos recuar nenhum milímetro!”, respondeu Guedes.