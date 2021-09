Câmara de Manaus manda suspender a licitação para o aluguel de 41 picapes

Manaus/AM - No mesmo dia que a Justiça anulou a licitação do prédio anexo da Câmara Municipal e Manaus (CMM), o presidente a casa, David Reis (Avante), pediu a suspensão da licitação para o aluguel de 41 picapes para o legislativo municipal. O ato foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (17), assinado pela pregoeira Helen Grace Costa Sena.

Quem protestou contra a construção do prédio anexo e também do aluguel das picapes foram os vereadores Rodrigo Guedes (PSC) e Amom Mendel (sem partido). Eles entraram na justiça na quinta-feira (16), para a anular a licitação da construção do prédio no valor de R$ 32 milhões, e no dia seguinte, a justiça decidiu pela anulação do processo licitatório. Ambos deputados então prometeram entrar na justiça também contra o aluguel da picapes por quase R$ 9 mil por mês para cada veículo. Antes que a dupla fosse a justiça, a casa anulou a licitação via Diário oficial.

“Acabaram de suspender o processo licitatório dos 41 carros de luxo. Parece que a pressão deu certo. Veremos!”, disse Amom em uma rede social.

"Duas vitórias no mesmo dia! Confesso que estou muito feliz! Quando saiu o aviso de licitação há duas semanas já havia anunciado na imprensa que não aceitaria essa picape! Hoje deixamos claro que ingressaríamos na justiça. Pouco tempo depois, minutos, o processo foi suspenso!!!!", Disse Guedes na mesma rede.