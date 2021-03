Câmara aprova suspensão de feriados em Manaus durante a pandemia

Com a aprovação por unanimidade dos vereadores, o projeto seguiu para sanção e deverá ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nos próximos dias.

“O prefeito vai ter em mãos a possibilidade de suspender o feriado para ajudar na retomada de nossa economia, tão prejudicada por conta dessa doença, e por se tratar de assunto de grande urgência, é natural que o chefe do Executivo tome as medidas necessárias o quanto antes possível”, explicou o vereador.

O PL concede ao prefeito David Almeida (Avante) a prerrogativa de decidir sobre a manutenção ou suspensão dos feriados e pontos facultativos que constam do calendário municipal, conforme explicou o líder do governo, Marcelo Serafim (PSB).

