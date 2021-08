Braga vai às ruas de Manaus e é fotografado ao comprar material de pesca

Manaus/AM - O senador Eduardo Braga (MDB/AM) aproveitou o sábado (28), em Manaus, para comprar material de pescaria em uma tradicional loja de artigos de pesca no bairro Vieiralves, zona Centro-Sul da capital, e aproveitou para almoçar em uma peixaria no conjunto Santos Dumont, no bairro da Paz, zona Centro-Oeste.

Braga estava acompanhado do presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM) e prefeito de Manaquiri, Jair Souto (MDB), e, em seguida, almoçou em uma peixaria no conjunto Santos Dumont, no bairro de Paz, zona Centro-oeste de Manaus.

No caminho, no banco carona, Eduardo gravou vídeo - postado na suas redes sociais - mostrando o trânsito congestionado no trecho da avenida Djalma Batista, sentido bairro, e disse que Manaus precisa ter projeto e soluções urgentes inteligentes em mobilidade urbana.

- Manaus enfrente há anos problemas no trânsito que é um caos todos os dias. Precisamos encontrar caminhos urgentes para garantir a população uma melhor mobilidade -, observou o senador.

Na peixaria, Eduardo Braga foi recebido com carinho por amigos, clientes e funcionários que estavam no local, e almoçou um delicioso tambaqui assado de brasa.