Braga defende construção de prontos-socorro nas zonas Norte e Leste de Manaus

Manaus/AM - Em participação na convenção da federação PT, PCdoB e PV neste domingo (31), o senador Eduardo Braga e defendeu a construção de prontos-socorros na zona Norte e na zona Leste de Manaus para garantir atendimento digno de saúde à população amazonense.

O arco de partidos vai coordenar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República nas eleições deste ano no Amazonas e oficializou o apoio à pré-candidatura de Eduardo Braga.

O senador lembrou que em mais de 10 anos, o Governo do Amazonas só construiu um hospital e pronto-socorro no estado, o Delphina Aziz, na zona Norte. "Eu construí o último pronto-socorro na zona Leste que é o Platão Araújo. O povo das zonas Norte e Leste precisam de mais pronto-socorro para desafogar as filas que existem hoje", destacou Eduardo Braga.

No evento, o parlamentar reforçou as críticas ao novo decreto presidencial que cancela medidas anteriores suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e criam novas medidas reduzindo alíquotas do IPI para produtos da Zona França de Manaus (ZFM). "Vamos todos lutar contra esse tipo de ataque ao povo do Amazonas, e podem contar comigo", disse.