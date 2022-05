Bosque da Ciência reabre espaço para visitação em Manaus

Manaus/AM - Após dois anos fechado para visitação, o Bosque das Ciências reabriu o espaço para visitação, nesta sexta-feira (20), e o retorno foi marcado com a visita dos estudantes da Escola Estadual Adalberto Valle. O evento faz parte do projeto Ciência na Escola, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Os alunos da escola são os primeiros a visitar o Bosque, a primeira vez na terça-feira (17/05) e a segunda nesta sexta, com 80 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental podendo participar da aula. Os estudantes realizam uma visita guiada, focando no plano de aula submetido ao “1° Concurso de Plano de Aula” do Bosque da Ciência.

Com o objetivo de melhorar o ensino de ciências no Amazonas, e foco nos estudantes da rede pública de Manaus, os alunos aprendem sobre a natureza, a história e os animais do INPA, além do centralizarem nos planos de aula da escola, como as abelhas e a importância do ecossistema.