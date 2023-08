Bombeiros estavam a caminho de outro incêndio quando avistaram fumaça vindo de ferro-velho em Manaus

O comandante ainda ressaltou que em casos de princípio de incêndio, as pessoas podem tentar combater com mangueiras e baldas d’águas, mas ainda assim é necessário acionar os bombeiros pelo 193.

“Qualquer tipo de queimada é crime. Não sabemos se o dono do local fez algum tipo de queimada, mas a causa será investigada. E o que impediu o fogo de se alastrar para as residências próximas foi um muro e o combate rápido”, disse.

De acordo com o comandante Menezes, priorizar o combate ao incêndio no ferro-velho era necessário devido a fumaça ser totalmente tóxica.

