Bombeiros descartam explosão de gerador em clube de tiro em Manaus; 5 pessoas morreram

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, descartou nesta segunda-feira (16), que o gerador do Clube de Tiro Ponta Negra tenha causado a explosão que deixou cinco pessoas mortas neste domingo (15).

Em entrevista para uma emissora local, o comandante Falcão, do CBAM, deu a informação de que a primeira linha de investigação aponta que o gerador local teria explodido, mas que a hipótese foi descartada após a equipe do CBAM fiscalizar a máquina. Outra hipótese que está sendo trabalhada é a alta quantidade de pólvora dentro do clube. Falcão disse ainda que a licença do local estava dentro do prazo de validade.

"Pode ter sido uma explosão proveniente de pólvora, porque o local recarrega munição, que também é uma linha de investigação da Polícia Civil, e outros tipos de gases que a gente não sabe. Preliminarmente falando, é meio temerário [arriscado] falar qualquer coisa. No decorrer da semana, o Instituto de Criminalística vai averiguar as condições físicas das instalações", afirmou o comandante dos bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu na área em que eram realizados os treinamentos de tiro, no clube. O Governo do Amazonas afirma que as autoridades estão apurando as causas do acidente, mas que somente o laudo da perícia indicará o que causou a explosão.