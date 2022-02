'A Beleza do Artesanato de Tohoku, Japão' entra em exposição no Palácio da Justiça

Manaus/AM - Objetos originais do artesanato japonês compõem a mostra "A Beleza do Artesanato de Tohoku, Japão", que abre para visitação no Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro), na próxima quinta-feira (17), a partir das 9h. A entrada é gratuita, mediante agendamento.

Os visitantes da mostra poderão conferir artesanatos de diversos gêneros, como cerâmicas, arte em laca, tecelagem, arte em metal e artesanato em madeira e bambu. Além dos artesanatos tradicionais, dos utensílios e tecidos, a exposição apresenta obras criadas por artistas que, inspirados pela beleza do artesanato popular, refletem a cultura e o espírito de Tohoku.

Tohoku é uma região nordeste do Japão que se estende por uma longa distância, desde Hokkaido, ao norte, até Okinawa, no sul do Japão. A região é conhecida por seus vulcões e pela rica diversidade cultural.

Visitação - O Centro Cultural Palácio da Justiça funciona de quarta-feira a sábado, das 9h às 15h. A entrada é gratuita, mas é necessário agendamento no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br). Nos espaços administrados pela Secretaria de Cultura, o uso de máscaras e a apresentação da carteira de vacinação com o ciclo de imunização completo são obrigatórios. A exposição acontece até o dia 8 de março.