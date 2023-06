Bebê de 8 meses morre em hospital de Manaus e família denúncia erro na medicação

Segundo Carina, Charlean passou mal após tomar uma injeção de plasil juntamente com outra medicação. Ela conta que durante toda a madrugada, o sobrinho foi tratado apenas com soro e assim que recebeu os demais remédio já começou a passar mal.

De acordo com a tia de Charlean, Carina Lima da Silva, o bebê já tinha sido internado há alguns dias com febre e sintomas gripais, mas foi liberado para voltar para casa. Na noite dessa quinta-feira (15), a criança voltou a passar mal e foi levada outra vez para a unidade.

