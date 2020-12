Beach Park é condenado a indenizar turistas de Manaus em R$ 20 mil

Manaus/AM - O parque aquático Beach Park, localizado no Ceará, foi condenado a pagar R$ 20 mil a um grupo de turistas manauaras que adquiriu um pacote de férias com direito a hospedagem no local.

Segundo a Justiça do Amazonas, os clientes compraram um pacote que custava R$ 41 mil, para passar uma temporada no lugar, porém, no momento de fazer a reserva, foram informados de que não tinham mais vagas para o período.

Os turistas fizeram contato com o parque, explicaram o problema, mas nunca tiveram uma posição a respeito do que seria feito. Os manauaras decidiram então entrar com um processo pedindo o reembolso do valor e a Justiça concedeu além do valor, uma indenização no valor de R$ 20 mil.

Para a desembargadora Joana Meireles, o parque quebrou as regras do seu próprio contrato e não se mostrou disposto a resolver o problema dos clientes que parcelaram o pacote em 60x de R$ 690,00 para conseguir desfrutar do espaço. O Beach Park preferiu não se manifestar sobre o assunto.