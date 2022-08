Bazar da Rayana terá produtos a partir de R$ 1 neste sábado em Manaus

“Será uma mega edição e esperamos mais um recorde de público do Bazar da Rayana na zona Norte. A população manauara ama nosso bazar e temos certeza que será mais um sucesso!” afirmaram os organizadores do evento John e Rayana Pinho.

O bazar contará com mais de 50 stands onde o público poderá encontrar uma grande variedade de roupas da moda feminina, masculina e infantil; sapatos, maquiagens, brinquedos, bijuterias, acessórios, semijoias, cosméticos, artesanato e muito mais com preços a partir de R$ 1,00 e no máximo até R$ 90,00. Maioria dos stands aceitam cartões de crédito e débito e PIX.

O evento tem entrada gratuita e irá ocorrerá das 07h30 às 21h00 no estacionamento do supermercado.

