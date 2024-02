Barezão: Amazonas vence o Rio Negro por 2 a 0; Manaus faz 3 a 1 sobre o Princesa

Manaus/AM - O Manaus e o Amazonas ocupam 1º e 2º lugar no Campeonato Amazonense 2024, após vitórias sobre o Princesa e o Rio Negro-FC, respectivamente, neste sábado (3).

Manaus x Princesa

De virada e fora de casa, o Manaus conseguiu fazer 3 a 1 no Princesa, em Manacapuru, a 80 quilômetros da capital. Christopher marcou o primeiro gol para o Tubarão do Norte, mas em seguida o Gavião virou o jogo com três gols, de Rafael Ibiapino, Renanzinho e Adenilson. O líder da competição soma 8 pontos no grupo A.

Amazonas x Rio Negro-FC.

Com dois gols de William Barbio e Sassá, o Amazonas teve a sua primeira vitória no Barezão 2024, em cima do Rio Negro-FC. O atual campeão chega aos cinco pontos com a vitória no estádio Carlos Zamith, ficando em segundo lugar no grupo A.