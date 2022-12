Banco do Brasil abre concurso com salário de R$ 3,6 mil para o Amazonas

Manaus/AM – O Banco do Brasil abriu nesta sexta-feira (23), concurso público com 42 vagas de escriturário para o Amazonas. Os cargos estão divididos entre de agente de tecnologia e agente comercial e oferecem salário de R$ 3.622, 23, mais uma série de benefícios.

Para participar, o candidato precisa ter apenas o Ensino Médio e se inscrever no certame pelo site www.cesgranrio.org.br até o dia 24 de fevereiro. A taxa cobrada é de R$ 50.

As provas acontecem no dia 23 de abril e serão dividas em redação e questões objetivas. Os candidatos terão 5 horas para executar as duas.

Das 42 vagas, 32 são para início imediato e outras 10 são para cadastro reserva. Entre os benefícios oferecidos para o cargo estão plano de saúde e odontológico, auxílio-creche, auxílio filho com deficiência, participação nos lucros, vale-transporte, vale-alimentação/refeição, acesso a programas de educação e capacitação e previdência complementar.

O concurso do Banco do Brasil acontece em todos os estados e no total, oferta 6 mil vagas.