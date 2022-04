Bairros de todas as zonas de Manaus receberão asfaltamento

Manaus/AM - Recuperação e pavimentação de 10 mil ruas de Manaus alcançará o sistema viário em todas as zonas de Manaus. A ordem de serviço para o programa Asfalta Manaus foi assinada na quinta-feira (28/04) pelo governador Wilson Lima e pelo prefeito David Almeida.

Para a recuperação viária, foram repassados pelo Estado R$ 150 milhões por meio de dois convênios: Asfalta Manaus 1 e Asfalta Manaus 2, ambos firmados por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas e com execução das obras pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).



“Mais de 2,2 milhões de habitantes serão beneficiados diretamente. Primeiro para a segurança dos motoristas e dos pedestres, segundo que isso melhora também na manutenção dos veículos, seja para o transporte coletivo ou privado. É bom para a cidade de Manaus, para o turismo, economia, geração de emprego, renda, e principalmente colocar a população de Manaus trabalhando nas ruas da sua própria cidade”, destacou Marcellus Campêlo, coordenador executivo da UGPE.

Melhorias – Em algumas áreas da capital, a pavimentação é aguardada principalmente para garantir a chegada de outros serviços básicos. É o caso da aposentada Maria Ramos, de 75 anos, moradora da comunidade Paraíso Verde, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.



“O Paraíso Verde não tem asfalto, as nossas ruas estão precárias, não pode chegar material de construção para nós nas nossas casas. Precisamos com urgência desse socorro para nos ajudar”, enfatizou Maria, afirmando que a pavimentação atenderá um anseio antigo dos moradores.



“Ficaremos muito felizes, porque essa espera tem um longo tempo, ansiosos para que chegue logo a nossa vez, a nossa oportunidade de termos tudo isso. Vai ser bem melhor, vai ser um desenvolvimento melhor para a nossa comunidade”.

A técnica de enfermagem Idaliana Silva, 41, é moradora do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Ela conta que o local onde vive já registrou diversos acidentes com condutores e pedestres devido à quantidade de buracos nas ruas, e destaca que o serviço de recuperação vai trazer mais segurança.

“Nem todo tempo a mãe e pai pode acompanhar na saída e ida até o colégio. Isso, com certeza, vai melhorar muito a situação para nós, moradores. Eu sou mãe de família também, e com certeza isso vai trazer uma melhoria maior para a nossa cidade”.

Asfalta Manaus – O programa Asfalta Manaus está inserido no protocolo de intenções assinado por Wilson Lima e David Almeida em outubro do ano passado, no aniversário de Manaus. Nele, o Governo do Amazonas destina R$ 580 milhões para a Prefeitura executar obras e serviços na cidade. Ao todo, são 11 projetos nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

O convênio Asfalta Manaus 1 tem valor total de R$ 110.442.704,28, sendo R$ 100 milhões do Estado e o restante de contrapartida do Município. O Asfalta Manaus 2 abrange investimentos de R$ 51.585.108,91, sendo R$ 50 milhões do Estado e o restante de contrapartida da Prefeitura.