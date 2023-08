Avenida Umberto Calderaro será interditada para obras a partir desta terça

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - A Prefeitura alerta os condutores que transitam pela avenida Umberto Calderaro, na zona Centro-Sul, para ficarem atentos às interdições parciais que iniciam nesta terça-feira (8), próximas à rua São Benedito, no bairro Adrianópolis, ao lado de um hipermercado, e que deverão se estender até o próximo dia 19. Vai ser iniciado o trabalho de uma abertura no canteiro central da via, mas não irá comprometer a fluidez dos veículos.

Os condutores devem ficar atentos ao se aproximar da obra. A medida se faz necessária para o transporte de vigas de concreto pré-moldadas para uma obra imobiliária na região.

Nesta terça-feira, a interdição parcial de um trecho da pista próximo ao canteiro central será entre 23h e 4h. Entre os dias 9 e 16, será das 21h às 2h; e nos dias 17 e 18, de 23h às 4h.

Para melhor fluidez e segurança no trânsito, a prefeitura recomenda que o condutor respeite a sinalização das vias e as orientações dos agentes de trânsito. Se o motorista necessitar de informações, deve proceder de forma a não comprometer a fluidez no trânsito. Ao avistar canalização de orientação na pista, o condutor deve reduzir a velocidade do veículo para maior segurança.