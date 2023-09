Avenida Efigênio Salles será interditada neste sábado, confira as mudanças no trânsito

Manaus/AM - A avenida Efigênio Salles vai passar por uma nova interdição neste fim de semana para mais uma fase da construção de uma passarela no local. Por conta disso, o trânsito sofrerá alterações nas proximidades da sede do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

A partir da meia-noite de sábado (16), a Prefeitura de Manaus irá interditar, parcialmente, a via, para a montagem da cobertura, do guarda-corpo e do corrimão da nova passarela. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) prevêm quatro horas de interdição.

Nesse período, as carretas e caminhões poderão seguir pela avenida Mário Ypiranga Monteiro e acessar outras rotas como opção. A via ficará interditada no sentido Parque 10 de Novembro, em direção à bola do Coroado.

Os veículos de porte menor deverão seguir para a rua Stênio Neves, depois acessar a avenida Umberto Calderaro, e seguir, à direita, na rua Guilherme Paraense, entrada do conjunto Morada do Sol, entrar na rua Via Láctea e retornar à avenida Efigênio Salles.

A obra de construção da passarela na avenida Efigênio Salles alcançou 80% do projeto executado pela Seminf e tem previsão de conclusão e entrega no mês de outubro de 2023.

Por se tratar de um dos principais corredores viários da cidade de Manaus, as obras que necessitam de grande intervenção na avenida são realizadas no período da madrugada.

Recomendações

Para melhor fluidez e segurança no trânsito, a prefeitura recomenda que o condutor respeite a sinalização das vias e as orientações dos agentes; se necessitar de informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez no trânsito; ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade do seu veículo para maior segurança.

Durante a operação, os agentes de trânsito estarão no perímetro para orientar os condutores quanto a rotas alternativas e também facilitar chegada e saída daquela área onde existem condomínios, casas de show e postos de gasolina.