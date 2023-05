Avenida das Torres terá passagem subterrânea em Manaus

A passagem subterrânea fará a ligação entre a avenida Efigênio Sales e a avenida Governador José Lindoso, no trecho ao lado de um supermercado, próximo à rotatória do Coroado.

Manaus/AM - Uma passagem subterrânea será construída no trecho que interliga a avenida das Torres com a Efigênio Salles, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, conforme informou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), nesta sexta-feira (5).

