Av. Efigênio Sales é interditada a partir desta sexta-feira, confira

Manaus/AM - Motoristas devem ficar atentos para a interdição que acontece na avenida Efigênio Sales a partir das 22h desta sexta-feira (25) e que deve se estender até a próxima segunda-feira (28).

A intervenção se dá para a construção de uma passarela no local. Segundo o IMMU, o bloqueio acontecerá de hoje até sábado (26), no sentido Centro/bairro, no trecho contrário ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Porém, durante o dia uma faixa está liberada para o tráfego.

A partir das 23h, os dois lado da avenida serão totalmente interditados até às 5h do domingo (27). Durante o dia de domingo, somente uma faixa estará aberta para os veículos no sentido Parque 10 de Novembro/Coroado. No sentido oposto, a via estará liberada.

Às 23h, a interdição é total nos dois sentidos da via, até as 5h de segunda-feira (28). A previsão é que na segunda a via já esteja definitivamente liberada.