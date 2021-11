Auxílio Estadual distribui mais de 7,5 mil cartões no 1º dia de entrega em Manaus

No Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, localizado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, o fluxo foi intenso durante a manhã para a entrega dos cartões. O local deve entregar os benefícios para mais de 40 mil famílias, é o maior posto de atendimento na capital.

Nos locais, há postos de triagem para conferência de documentos para, em seguida, assinatura de cautela, registro no aplicativo Sasi e entrega do Auxílio Estadual permanente. O site auxílio.am.gov.br informa quando e onde o cartão será entregue.

