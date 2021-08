Aulas voltam 100% presenciais a partir do dia 23 deste mês em Manaus

Manaus/AM - Está autorizada a volta às aulas 100% presenciais das redes pública e privada de ensino a partir de 23 de agosto, em Manaus, e no dia 8 de setembro, no interior do estado. A informação foi divulgada neste sábado (7).

De acordo com o comitê de enfrentamento à pandemia, no entanto, está mantida a restrição de circulação de pessoas entre 1h e 5h pelos próximos 15 dias. O decreto também prevê que restaurantes, lanchonetes e similares podem funcionar com capacidade máxima de ocupação em 75%. As brinquedotecas e espaços similares estarão autorizadas a abrirem totalmente.

Segundo o documento, além disso, o comitê decidiu que escritórios podem funcionar em horário comercial, respeitando o calendário de vacinação contra a Covid-19 definido pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

O governo determinou, ainda, que passa a ser necessário apresentar teste RT-PCR negativo para Covid-19 e comprovante de vacinação para hospedagem em hotéis de selva, similares e em comunidades tradicionais. Balneários estarão liberados para funcionar entre 7h e 18h.

Já a abertura de academias também será permitida a partir das 5h até a meia-noite, com 50% da capacidade de ocupação. As aulas coletivas nesses estabelecimentos são permitidas respeitando o distanciamento e as demais medidas não farmacológicas.