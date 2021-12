Atrasados com 2ª dose de vacina ultrapassam 293 mil em Manaus

A campanha neste sábado (11), terá um total de 23 pontos distribuídos pela cidade, sendo 18 da Prefeitura e outros cinco em shoppings centers. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estarão atendendo em oito unidades básicas de saúde, uma clínica da família e o ponto da Manaus Moderna, no horário de 8h às 12h; em cinco pontos estratégicos, incluindo a “carreta da vacinação”, na praça Heliodoro Balbi (antiga praça da Polícia), no Centro, das 9h às 16h.

