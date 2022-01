Atrasados com 2ª dose de vacina contra Covid ultrapassam 281 mil em Manaus

Manaus/AM - Manaus tem 281.811 pessoas que já passaram dos intervalos para a segunda dose das vacinas contra Covid-19, sendo 47.124 da CoronaVac; 47.724 da AstraZeneca; e 186.963 do imunizante Pfizer.

A relação com os endereços dos pontos, horários de funcionamento e imunizantes disponibilizados para as pessoas se vacinarem contra a doença pode ser consultada no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a campanha na capital, por meio do link bit.ly/localvacinacovid19 , ou nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

No caso das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Lourenço Borghi, no Japiim, Luiz Montenegro, no bairro Nossa Senhora das Graças, ambas na zona Sul, a oferta de vacinas contra a Covid-19 será retomada a partir de terça-feira (04).