Atrações mostram quem são os donos da festa no 2º dia de #SouManaus

A programação do #SouManaus segue até a próxima terça-feira, 6/9, com atrações variadas que exaltam a diversidade cultural.

Durante os intervalos, tudo sendo muito bem mediado com os variados gêneros musicais, sobretudo os nostálgicos hits dos 2000, que o Emílio DJ tocou para animar a galera. Esses foram os grandes nomes da atual cena musical da cidade de Manaus, que mostraram quem são os verdadeiros donos da casa, ao se apresentarem no palco ‘Caboquinho’.

Iniciando com a psicodelia cabocla da banda Casa de Caba, passando pelo agito das lambadas indies do grupo Agenor, Agostinho e Leo; e fechando com chave de ouro ao som da velha guarda baiana do cantor e compositor Antônio Bahia, a noite no Caboquinho foi de muita agitação.

Manaus/AM - O maior festival de artes integradas da região Norte, o #SouManaus Passo a Paço 2022 visa a expansão da classe artística manauara, tanto em nível nacional quanto internacional. Com esse intuito, não podia ser diferente o segundo dia de shows, neste domingo (04), no palco ‘Caboquinho’, que recebeu grandes nomes da cena hype artístico-cultural da capital amazonense.

