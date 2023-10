Ato público em Manaus destaca Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher

Noura Pinheiro, coordenadora do GPIMT e representante da Sejusc na ação, enfatizou a escolha estratégica do local para mobilizar a sociedade na luta contra a agressão às mulheres e destacou a importância da ação para promover a autonomia feminina.

Além disso, a iniciativa contou com equipes profissionais do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream) e da Casa Abrigo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.