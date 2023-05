Assaltos a ônibus caem 30% em Manaus após instalação de câmeras, diz prefeito

Manaus/AM - O número de assaltos nos ônibus de Manaus caiu 30,6% nos quatro primeiros meses deste ano, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), em comparação com o mesmo período de 2022. De acordo com a Prefeitura de Manaus, o resultado é por conta da instalação de câmeras de monitoramento nos veículos do transporte coletivo.

Atualmente, 66% da frota possui câmeras de monitoramento. E nos próximos meses, todos os veículos estarão com monitoramento, investimento que faz parte da política da Prefeitura de Manaus, de modernizar o sistema de transporte público, que inclui a revitalização dos terminais de integração.

Segundo dados do Sinetram, entre janeiro e abril de 2022, foram registrados 617 roubos no transporte público de Manaus e, no mesmo período deste ano de 2023, foram 428, ou seja, 30,6% menor.

Em coletiva de imprensa na última sexta-feira (19), o prefeito de Manaus, David Almeida, destacou a redução. “Agradecemos o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal que atua dentro dos Terminais de Integração, mas o grande diferencial desta diminuição é o acordo que firmamos com as empresas para instalar câmeras. Hoje, 66% dos ônibus possuem o equipamento e a nossa meta, a partir deste entendimento, é que 100% da frota de ônibus de Manaus esteja monitorada com câmeras de segurança. A medida não acaba com a ação de bandidos, mas inibe”, destacou o prefeito.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, também analisou a redução de roubos nos coletivos. “Isto é natural que ocorra, porque todo bandido que entrar no ônibus para assaltar terá a imagem registrada”, ressaltou.

Segundo explica Paulo Henrique, as câmeras já têm o sistema de gravação e agora está sendo implementado o monitoramento em tempo real, que consegue identificar a pessoa. “A determinação do prefeito é que 100% dos ônibus tenham esse sistema”, assegurou.