Árvore desaba sobre ônibus com passageiros em meio à tempestade em Manaus

Manaus/AM – Uma árvore desabou em cima de um ônibus do transporte público no fim da manhã desta terça-feira (14), no bairro Jardim Primavera 2, zona oeste.

No momento do desmoronamento, chovia forte e ventava com violência. O motorista e os passageiros levaram um susto quando o veículo foi atingido.

Por sorte, apenas a parte superior da árvore, com muita folhagem e galhos menores caíram sobre o veículo, o que não provocou grandes danos. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a via está interditada.