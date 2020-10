Artur Neto inaugura creche na zona Norte de Manaus neste sábado (3)

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, inaugurou na manhã deste sábado, 3/10, a creche municipal Professora Maristela Martins Rebouças, localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade. “A creche beneficia as crianças, mas liberta a mulher”, destacou ao entregar a terceira obra seguida, neste mês de outubro, como parte da programação de aniversário de 351 anos da cidade, cumprindo a meta de entregar ao menos um novo espaço por dia nesse período.



“Eu interpreto creche por dois ângulos, o primeiro o da criança beneficiada que ganha um novo mundo, mas principalmente, à mulher, que ganha liberdade para estudar, para trabalhar, sabendo que seus filhos estão protegidos e longe da violência urbana. As crianças vão se sentir muito bem aqui, com os espaços corretos, os cuidados, a alimentação”, afirmou Arthur.



O prefeito destacou seu agradecimento aos professores e todos os profissionais de educação. “Eu devo muito a vocês, graças ao esforço de vocês estamos onde estamos na educação básica, sendo destaque no país e com nossas crianças mais preparadas”, observou. “Nós temos uma vocação para a grandeza, em todos os indicadores estamos entre os 10 melhores. E o segredo é simples: fechar a mão para o supérfluo e abrir a mão para o essencial, como a educação, a saúde, a geração de emprego. Isso tudo é a cara da nossa educação, da nossa visão. Eu acredito em Manaus, no povo de Manaus. Temos que andar na direção da vitória, do melhor caminho e de melhores tempos”, disse.



Para a secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt, a pandemia mudou a forma de fazer educação. “Daqui para frente temos que fazer diferente, a tecnologia veio pra ficar e os professores têm que ser os mediadores do conhecimento para despertar o conhecimento crítico. Isso, eu tenho certeza, estamos deixando marcado na história de Manaus. A infraestrutura consolida a nossa estratégia de educação”, salientou a secretária.



O nome da creche é em homenagem à professora e pedagoga Maristela Martins Rebouças, que dedicou sua vida à rede pública municipal, quase em sua totalidade na zona Norte da cidade. Na cerimônia, o viúvo da professora, Gustavo Rebouças, disse, emocionado, que a creche é a realização de um sonho da professora. “Para ela, a educação necessita de um espaço físico adequado para proporcionar um elemento psíquico adequado. Hoje nós estamos vendo se concretizar os sonhos delas, porque esse espaço físico proporcionará a educação que ela sempre sonhou, ela estaria se sentindo realizada por ver as condições que estão sendo oferecidas nesta creche”, disse. A solenidade foi acompanhada por outros familiares, entre eles a mãe da professora, dona Sebastiana, e o filho, Vítor.



A nova unidade atende 162 crianças, de 1 a 3 anos e conta com nove salas de aula para atender 12 turmas, sendo maternal 1 e 2, em período integral, e o maternal 3, nos turnos matutino e vespertino. A creche conta com professoras, gestora e pedagogo, além do quadro de funcionários com agentes administrativos, merendeira, agente de portaria e serviços gerais. Com essa, Manaus alcança 21 creches, sendo 16 próprias, entregues nesta gestão, quatro são conveniadas e uma da gestão anterior.



A nova unidade foi construída como contrapartida da Prefeitura de Manaus no convênio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que exige o projeto-padrão com área de 1,3 mil metros quadrados, dividida em bloco da administração da creche municipal, de serviços, com entrada independente e localizada junto ao estacionamento, dois blocos pedagógicos, bloco multiuso, pátio coberto e playground.



A creche municipal Professora Maristela Martins Rebouças passou a ser ponto de apoio para as atividades remotas de educação em função da pandemia da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus.