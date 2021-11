Artistas amazonenses são homenageados em novo espaço cultural em Manaus

O painel é uma forma de tornar memorável os artistas que morreram nos últimos anos. “A gente trabalha muito e a nossa alegria é homenagear as pessoas. E no caso desses três artistas, o prefeito David Almeida teve a ideia de homenageá-los e, para nós, é uma alegria fazermos isso. Tínhamos um espaço disponível e fizemos a pintura”, contou o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

Durante a entrega do espaço cultural, foram realizadas apresentações artísticas com a #Toadas, live que ajudou a recolocar a toada no mercado e a reaquecer o ritmo do boi-bumbá de Parintins no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.