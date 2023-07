Armando Mendes não descarta se candidatar a prefeito de Manaus em 2024

“O meu pai me apoiaria. Ele falou isso publicamente quando me convidou para ser vice na chapa dele. Eu que nunca tinha pensado nessa composição. Nesse período todo a política fez parte da minha vida. Nunca me candidatei, mas se fosse candidato certamente meu pai me apoiaria”, disse Armando.

Armando Mendes falou do legado do pai e se disse que um mandato político não seria nada de anormal em sua vida, uma vez que vem de uma família em que seu avô foi prefeito e deputado estadual, sua avó foi vereadora, um tio foi deputado estadual e dois tios foram vereadores.

